5 métodos práticos para defecar sem dificuldade

Defecar é uma necessidade fisiológica, mas nem sempre uma simples tarefa, especialmente para quem sofre de prisão de ventre (constipação). Além de dificultar o ato, a condição pode resultar em inchaço e dor abdominal. Portanto, conhecer práticas que amenizem a situação é imprescindível para a saúde intestinal e bem-estar.





Segundo Jean Fox, gastroenterologista da Mayo Clinic, a constipação tende a ser caracterizada pela baixa frequência de evacuação (menos de três por semana). O sintoma pode ser consequência de desidratação, síndrome do intestino irritável, má alimentação, uso de alguns medicamentos ou disfunção do assoalho pélvico. As informações são da “Women’s Health”.





Para aliviar a condição, especialistas orientam cinco medidas; veja a seguir:

1 – Consuma alimentos ricos em fibra

Christine Lee, gastroenterologista da Cleveland Clinic, destaca que alimentos ricos em fibras têm alto teor de água e são ótimas opções para incluir na dieta. “Quando consumidos, esses alimentos criam um gradiente osmótico. Isso significa que eles forçam mais água a ser puxada para o cólon durante a digestão, o que ajuda a aliviar e prevenir a constipação, fazendo com que as coisas fluam um pouco mais suavemente”, explica.

Entre as opções estão: cenoura crua, maçã com casca, abacate, feijão cozido, brócolis, ervilhas, ameixas e espinafre.

2 – Beba café

Para os fãs de café, uma notícia: essa bebida, especialmente quente, também pode ser uma aliada ao intestino. “Bebidas quentes em geral, especialmente uma xícara quente de café ou chá pela manhã, podem ajudar a fazer as coisas funcionarem. O café, em particular, é obrigatório para quem procura como fazer cocô imediatamente pela manhã”, informa Christine.

3 – Pratique exercícios

“Caminhar, caminhar em terrenos irregulares, correr e andar de bicicleta podem aumentar seu metabolismo, o que, por sua vez, aumenta a motilidade intestinal”, garante Christine Lee.

4 – Faça uma massagem em seu períneo

Conforme um estudo de 2015, publicado no Journal of General Internal Medicine, massagear o períneo (área de pele que separa a vagina do ânus) pode aliviar a constipação devido aos pontos de pressão dessa área. Para isso, basta pressionar repetidamente a região com o dedo indicador.





5 – Apoie os pés em um banco quando usar o vaso sanitário

Peyton Berookim, diretor do Instituto de Gastroenterologia do Sul da Califórnia, em Los Angeles (EUA), garante que a posição de cócoras pode facilitar o ato, pois modifica a anatomia, relaxando os músculos da área, enquanto eleva a parte do cólon, que facilita o esvaziamento do intestino.

Por isso, vale apostar em banquinho sob os pés para levantar os joelhos enquanto usa o vaso sanitário. “Quanto mais perto você estiver de um agachamento completo, mais fácil será fazer cocô”, finaliza o profissional.

