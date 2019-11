Meteorologia do Japão alerta para risco de nevascas e transtornos

A Meteorologia do Japão alerta para o risco de que uma tempestade de neve cause transtornos aos sistemas de transporte em Hokkaido e em outras partes da região norte do país entre hoje (14) e sábado.

Os meteorologistas afirmam que um sistema de baixa pressão em formação e uma massa de ar frio provavelmente causarão nevascas em Hokkaido, principalmente na costa da província banhada pelo Mar do Japão.

Explicam que, acompanhado de uma frente fria, o sistema de baixa pressão desloca-se para o norte de Hokkaido. Há ventos com velocidade crescente na costa do Mar do Japão na região norte do país.

Previsões indicam que os ventos atinjam uma velocidade máxima de 90 quilômetros por hora em Hokkaido; de 82 quilômetros por hora em Tohoku; e de 72 quilômetros por hora em Hokuriku.

A expectativa dos meteorologistas é de que, no período de 24 horas até a manhã de sexta-feira, haja uma precipitação de até 40 centímetros de neve em Hokkaido; e de até 20 centímetros em Tohoku.