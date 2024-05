Meteoro cruza céus de Portugal e Espanha

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/05/2024 - 8:16 Para compartilhar:

Um meteoro foi flagrado por internautas e astrônomos cruzando os céus de Portugal e Espanha, na noite de sábado, 18. Vídeos e fotos postados em redes sociais mostram quando uma bola de fogo passa rapidamente emitindo um clarão azul intenso.

Vários observatórios registraram o fenômeno, entre eles o Observatório de Calar Alto, na Andaluzia, região da Espanha. O centro de pesquisa chamou o objeto de “enorme bola de fogo” que atravessou os céus dos dois países no início da madrugada. “Na noite passada, 18 de maio, uma grande bola de fogo cruzou os céus de Espanha e Portugal. Esse objeto foi registrado com os detectores que o projeto Smart opera nos observatórios Calar Alto, em Almería, La Rita, em Toledo, Ruelva, em Sierra Nevada, e La Sagra, em Granada, além de Sevilha e Marsà, em Tarragona”, comunicou o observatório.

Segundo a nota, duas das câmeras externas do observatório em Almería também puderam acompanhar o que chamou de um “evento espetacular.”

Uma análise preliminar realizada pelo professor José Maria Madiedo, principal pesquisador do projeto Smart, apontou que o objeto teve origem cometária, entrando na nossa atmosfera a uma velocidade de 161 mil km/h. A altitude inicial da parte luminosa do evento foi de 122 quilômetros, terminando na altitude de 54 km.

Conforme o pesquisador, a luminosidade do meteoro era maior que a da Lua cheia, o que permitiu que fosse visto a 800 km de distância. Segundo ele, a rocha se fragmentou ao longo do percurso, sendo que a desintegração total se deu a uma altitude bem próxima da Terra. Até este domingo, 19, não havia registro de eventual impacto de fragmentos do meteoro com o solo.