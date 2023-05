Metaverso pode contribuir com até 2,4% do PIB dos EUA até 2035, diz estudo

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 09/05/2023 - 19:31 Compartilhe

(Reuters) – O metaverso pode contribuir com até 760 bilhões de dólares, ou cerca de 2,4% do Produto Interno Bruto (PIB) anual dos Estados Unidos, até 2035, de acordo com um estudo encomendado pela empresa proprietária do Facebook, a Meta Platforms.

O conceito de metaverso inclui tecnologias de realidade aumentada e virtual que permitem que usuários mergulhem em um mundo virtual ou sobreponham informações digitalmente em imagens do mundo real, segundo o relatório da consultoria Deloitte.

Os ganhos econômicos podem vir do uso das tecnologias nos setores de defesa, médico e manufatura, além de casos de uso de entretenimento, como videogames e comunicação, diz o relatório.

A gigante das redes sociais Meta, que concentrou seu foco na construção de tecnologias de metaverso em 2021, previu que a tecnologia acabaria substituindo o celular como a principal plataforma de computação.

Os investidores questionaram os grandes investimentos da Meta em seu projeto de metaverso, céticos quanto aos retornos em um momento em que uma desaceleração no setor de publicidade pressionava o crescimento da receita da empresa.

Em um relatório separado, a Meta disse que a União Europeia pode ter uma oportunidade econômica aumentada de até 489 bilhões de euros no PIB anual até 2035, ou cerca de 1,3% a 2,4% de seu PIB total.

As projeções regionais seguem um relatório de impacto econômico global que a Meta encomendou à empresa de consultoria Analysis Group no ano passado, que estimou que a adoção do metaverso contribuiria com 3,01 trilhões de dólares até 2031.

(Reportagem de Akash Sriram em Bengaluru e Katie Paul em Nova York)

