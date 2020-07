Metade dos presos em cadeia de SC que fez exame para Covid-19 testou positivo

Quase metade dos presos no Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí (SC) que fizeram o exame para Covid-19 testou positivo. De acordo com os dados da Defensoria Pública da União (DPU), de 480 detentos que passaram por testes, 229 (48%) testaram positivo, e 251 (52%), negativo. Outros 701 presos aguardam para realizar o exame. As informações são da revista Época.

A DPU anexou esses dados a um habeas corpus coletivo para presos desse complexo prisional que fazem parte do grupo de risco da Covid-19. Conforme os defensores, há presos com HIV, câncer e tuberculose, além de detentos idosos e gestantes. O caso é relatado por Rosa Weber.

