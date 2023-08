Metade dos pais ‘não tem ideia’ de como criar filhos sem smartphone, diz estudo

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 21/08/2023 - 3:47 Compartilhe

É uma geração de smartphones – de pais. Um estudo descobriu que quase metade dos pais (43%) “não tem ideia” de como as pessoas criam os filhos antes de todo mundo ter um smartphone.

A pesquisa também revelou que mães e pais usam smartphones regularmente para fazer compras para seus filhos e até 77 vezes por semana para buscar conselhos, e 61% dizem que é a ferramenta mais útil na criação de seus filhos.

O estudo baseado no Reino Unido, via OnePoll.com em colaboração com a companhia telefônica Three UK, pesquisou 1.000 entrevistados com crianças de 6 anos ou menos.

Com a capacidade de pesquisar em seu dispositivo, também vêm mais dados, já que 34% admitiram que tiveram que aumentar seus dados para uso extra do telefone, com a maioria dos pais ainda excedendo seu limite de dados em cinco gigabytes por mês.

“Sabemos o papel importante que os telefones desempenham na vida das pessoas. Como mostra a pesquisa, esse papel se torna ainda mais importante depois que você tem um filho – seu telefone se torna uma adição importante para sua família”, disse Aislinn O’Connor, da Three UK, sobre os resultados do estudo. “Desempenhar o papel de animador, médico, conector e muito mais na vida cotidiana.”

Não são apenas as preocupações dos pais que mastigam os dados. O estudo observou que 36% dos pais descobriram que baixar e transmitir conteúdo para seus filhos era um dos maiores drenos de dados, com uma média de 12 horas transmitidas por semana.

Quando os pais foram questionados sobre o que eles mais usam seus dispositivos, 67% responderam dizendo que os usam para tirar fotos, 62% para enviar mensagens de WhatsApp e 60% para ficar de olho no clima.

A Three UK também fez parceria com o pai e músico Professor Green para destacar a importância de estar conectado por meio do telefone como um novo pai.

“Quando me tornei pai, descobri que os telefones se tornam seu segundo ou terceiro par de mãos”, disse Green. “Eles são uma fonte incrível de informações, conselhos e conectam você à sua rede de suporte quando você mais precisa.

“Todas as coisas que você considerava óbvias sobre o seu telefone antes, de repente se tornam uma bênção para os pais”, apontou Green. “É por isso que é tão importante ajudar as pessoas que precisam se conectar, como novos pais, a se conectarem.”

