Metade da inflação de junho da zona do euro veio da energia, diz Eurostat

BRUXELAS (Reuters) – Quase metade da inflação recorde na zona do euro em junho resultou do pico dos preços da energia, disse a agência de estatísticas da União Europeia nesta terça-feira, seguido de alimentos e serviços mais caros.

A Eurostat confirmou sua estimativa anterior de que os preços ao consumidor nos 19 países que compartilham o euro subiram 8,6% em junho na base anual, marcando outro salto recorde após aumentos de 8,1% em maio e 7,4% em abril.

Os preços da energia contribuíram com 4,19 pontos percentuais para a leitura geral anual; alimentos, álcool e tabaco com mais 1,88 ponto; e serviços, com 1,42 pontos, informou a Eurostat.

A maior taxa de inflação anual na zona do euro foi registrada na Estônia, onde os preços subiram 22% em junho. A Lituânia teve uma inflação de 20,5%, a Letônia de 19,2% e a Eslováquia, de 12,6%.

O aumento dos preços foi mais fraco em Malta com 6,1%, na França com 6,5% e na Finlândia com 8,1%. A taxa de inflação na Alemanha foi de 8,2%.

(Reportagem de Jan Strupczewski)