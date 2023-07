Meta tem receita e lucro melhores do que o esperado no 2T

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/07/2023 - 17:51 Compartilhe

A Meta registrou uma receita de US$ 32 bilhões (R$ 151,5 bilhões) no segundo trimestre, com um lucro líquido de US$ 7,8 bilhões (R$ 36,9 bilhões), resultados superiores ao esperado pelo mercado, impulsionados por um aumento nos investimentos em publicidade.

As ações do grupo californiano, que acabou de lançar um novo aplicativo, o Threads, e um programa de inteligência artificial, registraram um aumento de 4% nas negociações eletrônicas após o fechamento em Wall Street.

