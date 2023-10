Meta revela opção paga sem anúncios para usuários do Facebook e Instagram

diegofi diegof - https://istoe.com.br/author/diegof/ 31/10/2023 - 2:44 Para compartilhar:

Os usuários do Facebook e Instagram na Europa estão tendo a opção de pagar por versões sem anúncios das plataformas de mídia social como forma de cumprir as rígidas regras de privacidade de dados do continente , disse a controladora Meta na segunda-feira (30).

A partir de novembro, os usuários de navegadores de desktop poderão pagar cerca de 10 euros (US$ 10,50) por mês, enquanto os usuários de iOS ou Android pagarão cerca de 13 euros.

Os preços mais altos refletem as comissões cobradas pelas lojas de aplicativos da Apple e do Google sobre pagamentos no aplicativo, disse a empresa em um blog .

A taxa cobrirá todas as contas vinculadas do Facebook e Instagram até março, quando o Meta começará a cobrar 6 euros por cada conta adicional.

O Wall Street Journal informou sobre o plano no início deste mês.

A gigante da tecnologia de Mark Zuckerberg está lançando a opção de assinatura depois que o tribunal superior da União Europeia decidiu que, sob as rígidas regras de privacidade de dados da UE, o Meta deve primeiro obter consentimento antes de exibir anúncios aos usuários.

A decisão põe em risco a capacidade da empresa de ganhar dinheiro adaptando anúncios para utilizadores individuais com base nos seus interesses online e actividade digital.

A empresa afirmou que embora acredite numa “Internet apoiada por anúncios”, respeita “o espírito e o propósito destas regulamentações europeias em evolução” e está empenhada em cumpri-las.

A opção paga “equilibra os requisitos dos reguladores europeus, ao mesmo tempo que dá escolha aos utilizadores e permite que a Meta continue a servir todas as pessoas”, disse Meta.

Os usuários com 18 anos ou mais nos 27 países membros da UE, além da Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein, ainda terão a opção de continuar a usar o Facebook ou o Instagram com anúncios.

A Meta disse que está estudando como “fornecer aos adolescentes uma experiência publicitária útil e responsável”, dada a decisão de privacidade da Europan.

