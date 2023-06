Meta revela detalhes do aplicativo concorrente do Twitter: APP deve se chamar Threads

Durante uma reunião corporativa realizada na quinta-feira, dia 8, um dos principais executivos da Meta apresentou aos funcionários uma prévia do próximo concorrente do Twitter.

O novo aplicativo terá autonomia, será baseado no Instagram e integrado ao ActivityPub, um protocolo de mídia social descentralizado, permitindo que os usuários do novo aplicativo migrem suas contas e até seguidores para outras plataformas que suportam o ActivityPub, como o Mastodon, possibilitando assim interação com usuários de outras redes.

O diretor de produtos da Meta, Chris Cox, chamou o próximo aplicativo de “nossa resposta ao Twitter”. Ele revelou que o aplicativo utilizará o sistema de central de contas do Instagram para preencher automaticamente as informações do usuário. Internamente, o aplicativo é conhecido como “Projeto 92”, e seu nome público pode ser “Threads”, conforme documentos obtidos pelo jornal americano The Verge.

Chris mencionou ainda que a Meta tem recebido feedback positivo de criadores e figuras públicas que desejam uma plataforma confiável e distribuição garantida, lançando indiretamente críticas à maneira como Elon Musk tem lidado com o Twitter.

Ele afirmou que o objetivo do aplicativo é fornecer segurança, facilidade de uso e confiabilidade, além de oferecer um ambiente estável para que os criadores construam e expandam seu público.

Cox revelou que a empresa já garantiu o compromisso de celebridades, como DJ Slime, para usar o aplicativo, e está em negociações com outros grandes nomes, incluindo Oprah e o Dalai Lama. A codificação do aplicativo começou em janeiro e a Meta lançará o aplicativo assim que possível, segundo fontes obtidas pela coluna, a previsão do lançamento do novo aplicativo é para o primeiro semestre de 2024.

Com colaboração de Alex Heath – The Verge

