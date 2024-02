Meta registra lucro líquido de US$ 14 bi no 4T

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/02/2024 - 18:59 Para compartilhar:

A Meta registrou nesta quinta-feira (1º) um lucro líquido de US$ 14 bilhões (R$ 69 bilhões) no último trimestre do ano passado, superando as previsões dos analistas.

A gigante de tecnologia, proprietária do Facebook e Instagram, informou que sua receita no mesmo período subiu para US$ 40,1 bilhões (R$ 197,8 bilhões), em um momento em que cerca de 3,1 bilhões de pessoas usam o Facebook mensalmente.

“Tivemos um bom trimestre, nossa comunidade e nosso negócio continuam crescendo”, disse o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, em comunicado.

Os bons resultados, anunciados imediatamente após o fechamento da bolsa de Nova York, fizeram com que suas ações subissem mais de 12% nas negociações eletrônicas após o expediente.

