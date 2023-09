Meta pode lançar um novo par de óculos inteligentes ainda este ano

Os próximos óculos inteligentes da Meta, desenvolvidos em colaboração com a Luxottica, a proprietária da Ray-Ban, estão prestes a ser lançados em breve. Segundo Janko Roettgers da Lowpass, uma entrada referente a um par desses óculos inteligentes do Grupo Luxottica foi identificada no banco de dados da FCC. Dado que os óculos Ray-Ban originais estão associados à Luxottica e considerando os relatórios recentes sobre uma nova geração de óculos inteligentes, é plausível inferir que essas informações dizem respeito às especificações dos modelos mais recentes.

Os óculos Ray-Ban Stories originais permitiam a captura de fotos e vídeos utilizando câmeras embutidas próximas às lentes, bem como a visualização dessas capturas por meio de um aplicativo complementar. Além disso, eles incluíam microfones e alto-falantes para a gravação e reprodução de áudio. Entretanto, esses óculos não obtiveram um sucesso considerável; conforme reportagem do Wall Street Journal em agosto, menos de 10% dos proprietários os utilizavam mensalmente.

Apesar da baixa adoção, parece que a Meta está prosseguindo com uma segunda geração desses óculos inteligentes. Os novos modelos permitirão a transmissão de vídeos ao vivo para as plataformas Facebook e Instagram, e até mesmo possibilitarão que os usuários ouçam os comentários daqueles que estão assistindo às transmissões. Conforme Roettgers destacou em agosto, “os streamers ao vivo poderão interagir diretamente com o público, com os óculos transmitindo os comentários por áudio através dos fones de ouvido integrados”. Além disso, o Wall Street Journal informou que os novos óculos inteligentes apresentarão uma “maior duração da bateria e câmeras aprimoradas” e têm previsão de lançamento para o outono ou primavera de 2024.

Até o momento, a Meta não respondeu imediatamente a solicitações de comentários sobre o assunto. A empresa realizará sua conferência Connect nos dias 27 e 28 de setembro, o que pode nos proporcionar mais informações sobre esses novos óculos inteligentes durante o evento. Vale destacar que, nesse evento, a Meta já anunciou planos de compartilhar detalhes adicionais sobre o lançamento do Meta Quest 3, previsto para ocorrer neste outono. É importante observar que esse dispositivo também recentemente passou pela aprovação da FCC, sugerindo que a Meta está caminhando conforme o planejado para cumprir os prazos estabelecidos.

