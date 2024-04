Meta pede a juiz que encerre processo por práticas anticompetitivas

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/04/2024 - 19:07 Para compartilhar:

A Meta, matriz do Facebook e de outras redes sociais, pediu nesta sexta-feira (5) a um juiz federal que encerre o processo iniciado contra ela pela autoridade de competição dos Estados Unidos, que poderia obrigar o grupo a vender o Instagram e o WhatsApp.

Em dezembro de 2020, a Comissão Federal de Comércio (FTC) processou a Meta por entender que ela estava tentando eliminar a concorrência no mercado das redes sociais.

Na petição apresentada ao juiz para evitar um julgamento, a Meta afirma que sua aquisição do WhatsApp e do Instagram foi “positiva para consumidores e empresas” e destaca que, na época, ambas as compras foram validadas pela FTC.

“A FTC analisou as duas operações há vários anos e as autorizou. A decisão de reabrir esses casos equivale a dizer que nenhuma aquisição será jamais definitiva”, defendeu o grupo em comunicado.

A Meta também apontou que a definição do mercado das redes sociais não considera o TikTok e o YouTube, “deixando de lado certas características que são particularmente populares entre os usuários do Facebook e do Instagram”.

O cerne das demandas da FTC é que a Meta alcançou um “poder de monopólio” ao ter em suas mãos essas plataformas potencialmente concorrentes.

Em junho de 2021, um juiz rejeitou a reivindicação. Mas a FTC abriu um novo processo modificado em agosto de 2021, que a Meta, dessa vez, não conseguiu fechar.

A FTC tem até 30 de maio para apresentar sua resposta ao juiz. Ainda não foi anunciada nenhuma data de audiência.

Se a FTC ganhar este caso e o desmantelamento da Meta for imposto, as consequências poderiam ser significativas no mercado das redes sociais.

A FTC e o Departamento de Justiça, que compartilham poderes para combater práticas anticompetitivas, iniciaram uma série de processos contra gigantes tecnológicos americanos nos últimos anos, incluindo um contra o Google e seu domínio do mercado de ferramentas de busca, sobre o qual um juiz deve emitir uma sentença até o final do ano.

