Meta nomeia Dana White, chefe do UFC e próximo a Trump, para seu conselho

A gigante das redes sociais Meta anunciou nesta segunda-feira (6) a nomeação de três novos membros para seu conselho de administração, entre eles o presidente do Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, aliado próximo ao presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

O anúncio ocorre no momento em que o fundador e CEO da Meta, Mark Zuckerberg, está em contato com a nova administração Trump, inclusive por meio de uma doação de US$ 1 milhão (cerca de R$ 6,1 milhão pela cotação atual) para o fundo para a cerimônia de posse do republicano.

Junto com White, a Meta trouxe o CEO da Exor, John Elkann, e o ex-executivo da Microsoft, Charlie Songhurst, elevando o número de membros do conselho da empresa para 13.

“Dana, John e Charlie vão trazer uma riqueza de experiência e perspectiva que vai nos ajudar a abordar as enormes oportunidades que temos pela frente com inteligência artificial, tecnologia vestível e o futuro da conexão humana”, disse Zuckerberg num comunicado.

O magnata da tecnologia, de 40 anos, jantou com Trump em sua mansão em Mar-a-Lago em novembro e, na semana passada, nomeou o republicano Joel Kaplan como diretor de relações públicas da Meta.

Trump tem sido um duro crítico da Meta e de Zuckerberg nos últimos anos, acusando-os de serem tendenciosos contra os conservadores.

O líder republicano foi expulso do Facebook depois que seus apoiadores invadiram o Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021, embora a empresa tenha restabelecido seu perfil no início de 2023.

Já White é amigo de Trump há duas décadas, quando o ex-presidente ofereceu suas propriedades para eventos de artes marciais mistas do UFC.

“Nunca tive interesse em entrar para um conselho de administração até receber a oferta para fazer parte da Meta. Acredito piamente que as redes sociais e a inteligência artificial são o futuro”, disse White sobre sua nomeação.