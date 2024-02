Meta mais que triplica lucro, anuncia pagamento de dividendo e ação salta 14%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/02/2024 - 18:48 Para compartilhar:

A Meta, controladora de Facebook e Instagram, registrou lucro líquido de US$ 14,02 bilhões, ou US$ 5,33 por ação no quarto trimestre de 2023. O resultado ficou acima da previsão de US$ 4,82 dos analistas ouvidos pela FactSet. No comparativo com o mesmo período de 2022, o lucro registrou alta de 201%, ou seja, um aumento de mais de três vezes.

Junto dos resultados, a Meta anunciou também que pagará dividendos pela primeira vez. Serão pagos US$ 0,50 por ação, e o pagamento deve ser trimestral, conforme informou a companhia, “de acordo com as condições de mercado e com a aprovação do conselho de administração”.

De acordo com o balanço, a companhia teve receita de US$ 40,11 bilhões, 25% maior do que a receita registrada no mesmo período de 2022.

Após o balanço, a ação avançava 14,22% no after hours em Nova York, às 18h30 (de Brasília).

