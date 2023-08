Meta lança versão web de Threads enquanto rival X implementa mudanças

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 23/08/2023 - 2:37 Compartilhe

Usuários do Threads , fiquem felizes – você finalmente poderá usar a plataforma de mídia social sem um aplicativo.

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, disse em um post no Threads na manhã de terça-feira que uma versão web do aplicativo será lançada nos próximos dias.

A mudança permitirá que a plataforma nascente, apelidada de “ Twitter Killer”, concorra melhor com a plataforma de Elon Musk, que agora é chamada de X.

A porta-voz da Meta, Christine Pai, disse em um comunicado que a nova experiência web logada permitirá que os usuários postem, visualizem seus feeds e interajam com outras postagens em seus desktops. E que a equipe está trabalhando para “trazer essa experiência à paridade com o celular e adicionará mais funcionalidades à experiência web nas próximas semanas”.

Desde que entrou em cena no início de julho, o Threads acumulou uma enorme base inicial de usuários , incluindo celebridades e marcas conhecidas, justamente por ser uma expansão do Instagram.

O aplicativo oferece aos usuários do Instagram a opção de seguir automaticamente as mesmas contas que seguem no aplicativo de compartilhamento de fotos, o que facilita a replicação de um tipo semelhante de engajamento no Threads.

Criadores de conteúdo online populares, como YouTuber MrBeast – cujo nome real é Jimmy Donaldson – aderiram ao aplicativo. Mas enquanto muitas celebridades populares da internet correram para se inscrever, não está claro quantas delas estão voltando regularmente.

Os executivos da empresa reconheceram anteriormente que o trabalho no aplicativo ainda era necessário e que faltavam recursos importantes, como mensagens diretas e capacidade de pesquisar conteúdo. O aplicativo ainda não possui alguns desses recursos, mas lançou outras atualizações nas últimas semanas, como uma opção para ver as postagens em ordem cronológica.

