Meta lança plataforma Threads, semelhante ao Twitter

Mark Zuckerberg, presidente executivo da Meta, está prestes a desferir um golpe em Elon Musk na noite desta quarta-feira (5), à medida que a rivalidade entre os bilionários da tecnologia ganha vida com o lançamento da muito aguardada plataforma Threads do Instagram, que é um clone do Twitter.

Analistas disseram que os investidores estão ansiosos pela possibilidade de que a conexão do Threads com o Instagram possa proporcionar uma base de usuários e um aparato publicitário integrado à nova plataforma, o que pode desviar dólares de publicidade do Twitter, em um momento em que sua nova presidente executiva tenta revitalizar o negócio da empresa de microblogs, que tem passado por dificuldades.

Embora o Threads esteja sendo lançado como um aplicativo independente, capturas de tela publicadas na App Store, da Apple, mostram que os usuários poderão fazer login usando suas credenciais do Instagram e seguir as mesmas contas, tornando-o uma adição fácil aos hábitos existentes dos mais de 2 bilhões de usuários ativos mensais do Instagram.

“Os investidores não podem deixar de se animar um pouco com a perspectiva de que a Meta realmente tenha um ‘assassino do Twitter’ pronto para ser lançado na loja de aplicativos”, disse Danni Hewson, chefe de análise financeira da empresa de plataforma de investimentos AJ Bell.

As ações da Meta fecharam em alta de 3% nesta quarta-feira, antes do lançamento, superando os ganhos de empresas rivais de tecnologia, enquanto o mercado em geral caía.

A chegada do Threads ocorre após Zuckerberg e Musk trocarem farpas por meses e até ameaçarem lutar entre si na vida real em uma luta de artes marciais mistas em Las Vegas.

O momento é oportuno para a Meta desferir um golpe, já que meses de tomadas de decisões caóticas de Musk têm agitado o Twitter, disse Matt Navarra, consultor de mídia social que já trabalhou com a Meta, o Google e o Pinterest.

