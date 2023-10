Meta e Google boicotam Web Summit em Lisboa por declarações contra Israel

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/10/2023 - 16:25 Para compartilhar:

Meta e Google desistiram de participar da Web Summit, um dos maiores eventos tecnológicos, depois que seu organizador criticou as operações militares de Israel, após os ataques do grupo islamita Hamas, informaram as duas empresas nesta sexta-feira (20).

Um porta-voz da Meta confirmou à AFP que não vai participar do evento, enquanto o Google declarou ao jornal Irish Independent que seus representantes tampouco iriam a Lisboa, Portugal, onde a cúpula será realizada.

arp/acb/llu/mvv/rpr

Meta

GOOGLE

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias