Meta, dona do Facebook, projeta receitas abaixo das estimativas

(Reuters) – A Meta, dona do Facebook, estimou nesta quarta-feira receita do terceiro trimestre de 2022 abaixo das estimativas após registrar sua primeira queda trimestral de receita, em meio à fraqueza geral no mercado de anúncios digitais.







A ação da empresa caía cerca de 5% nas negociações pós-mercado.

A empresa disse que espera uma receita no terceiro trimestre entre 26 bilhões e 28,5 bilhões de dólares. Analistas esperavam 30,52 bilhões, segundo dados do IBES, da Refinitiv.

O resultado da Meta destaca a desaceleração induzida pela inflação no setor de anúncios digitais, que vem crescendo há décadas à medida que as empresas aproveitam o poder da internet para alcançar os consumidores.

A Meta enfrenta uma série de desafios, incluindo a forte concorrência do TikTok e da Amazon.com por anúncios e um impacto na receita das mudanças de privacidade da Apple no sistema operacional móvel iOS.

Para o trimestre encerrado em 30 de junho, a Meta disse que a receita total, a maior parte proveniente de anúncios, caiu para 28,82 bilhões, ante 29,08 bilhões de dólares um ano antes.

O lucro líquido da empresa caiu para 6,69 bilhões, ou 2,46 dólares por ação, de 10,39 bilhões, 3,61 dólares por ação, um ano antes.

(Por Nivedita Balu, em Bengaluru)