Meta de inflação não foi alcançada e Fed seguirá trabalhando para cumpri-la, diz diretora

Diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Michelle Bowman reiterou nesta sexta-feira, 28, que o mercado de trabalho nos Estados Unidos segue muito forte, mas que a inflação no país ainda não voltou à meta de 2% estabelecida pela autoridade monetária. Em evento organizado pela Ronald Reagan Presidential Foundation, a dirigente reforçou que a instituição continuará trabalhando para cumprir os objetivos do mandato do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês).

Bowman também voltou a criticar o endurecimento de regulação de capital bancária. Para ela, as medidas exercem um peso mais fortes nos bancos comunitários.

Sobre a eventual emissão de uma moeda digital de banco central (CBDC, na sigla em inglês), Bowman afirmou que o instrumento precisaria do aval do Congresso para ser implementado.

A dirigente disse não ver muito apetite para essa ferramenta entre parlamentares.