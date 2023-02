Meta de inflação mais alta pode ser perigosa, diz BTG Pactual

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 13/02/2023 - 16:31 Compartilhe





Por Aluisio Alves

SÃO PAULO (Reuters) – Elevar metas de inflação do país pode ser um caminho perigoso, disse nesta segunda-feira o vice-presidente financeiro do BTG Pactual, Renato Cohn, reverberando a visão cautelosa de bancos em relação a discussões sobre o tema dentro do governo.

A meta de inflação mais alta pode ser “um pouco perigosa”, disse Cohn a jornalistas durante teleconferência sobre os resultados do banco do quarto trimestre.





Segundo ele, internacionalmente a postura do BC de ter começado a subir a taxa básica do país há quase dois anos, de 2% para os atuais 13,75% ao ano, é bem avaliada, dado que o país conseguiu controlar a inflação antes do que outros países.

Porém, a pesquisa semanal do BC com instituições financeiras publicada nesta manhã indicou previsão de que o IPCA deste ano deve subir 5,79%, exatamente o mesmo nível do ano passado, mas bem acima do centro da meta da autoridade monetária para 2023, de 3,25%.

Na próxima quinta-feira, o Conselho Monetário Nacional (CMN) se reúne para discutir, entre outros temas, as metas de inflação e membros do governo têm defendido elevar a meta para 3,5%.

Segundo Cohn, discussões sobre meta de inflação devem se basear em fundamentos técnicos e motivações diferentes podem contaminar as expectativas do mercado, com consequências negativas para a macroeconomia.

Para o executivo, mesmo com o ambiente ainda adverso no país, ativos brasileiros têm grande interesse por parte de investidores estrangeiros. Assim, se o ruído entre o governo e o BC arrefecer, um cenário mais positivo no mercado pode se formar para empresas do país captarem recursos no mercado.

“Baixando a bola, tem bastante chance de ter reabertura do mercado”, disse Cohn, referindo-se às emissões de renda fixa e de ações, inclusive as ofertas iniciais (IPO), que passaram em branco em 2022.





