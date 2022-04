Meta de 2023 deve prever rombo de R$ 66 bilhões; contas só voltam ao azul em 2025

O governo deve enviar ao Congresso Nacional, até 15 de abril, um Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) com a previsão de um déficit fiscal de R$ 66 bilhões em 2023. A informação foi confirmada ao Estadão/Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) por dois técnicos da equipe econômica.

A estimativa para o próximo ano se aproxima da projeção para 2022. A equipe econômica espera um rombo de R$ 66,9 bilhões nas contas do governo central (Tesouro, Banco Central e Instituto Nacional do Seguro Social) e tem uma meta aprovada no orçamento de R$ 170,4 bilhões.

Os dados foram discutidos nesta quarta, 6, em reunião da Junta de Execução Orçamentária (JEO), composta pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira.

Além das projeções para o próximo ano, os técnicos do governo estimaram um déficit fiscal de R$ 28 bilhões em 2024 e um superávit primário de R$ 33 bilhões em 2025. Se o resultado se confirmar, as contas ficarão no azul pela primeira vez, desde 2013.

