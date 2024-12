Meta da Veedha é chegar a R$ 15 bi sob assessoria em 2025, e Aurum será uma alavanca

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/12/2024 - 7:07 Para compartilhar:

A Veedha Investimentos já definiu a meta para 2025: quer encerrar o ano que vem com R$ 15 bilhões sob assessoria, segundo o presidente e sócio da Veedha, Rodrigo Marcatti. Hoje, o grupo está com R$ 11,5 bilhões.

Em entrevista ao Broadcast Investimentos (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), Marcatti afirmou que uma das alavancas para esse crescimento virá da gestora de patrimônio e multi family office (MFO) Aurum. A gestora integra o grupo Veedha e conta, atualmente, com aproximadamente R$ 1,5 bilhão sob gestão, um pouco aquém da meta traçada para o fim de 2024, de R$ 2 bilhões.

O presidente da Veedha e o presidente da Aurum, Hugh Antony Harley, esperam para o ano que vem a maturação da prospecção de clientes feita neste ano. Parte desses clientes em potencial foi indicada pela própria equipe da Veedha, segundo os dois sócios.

Marcatti conta que a assessoria criou uma forma de incentivar os 110 assessores de investimentos da Veedha a indicarem clientes de suas carteiras para migrar para a gestora de patrimônio Aurum. Parte da receita levantada com a comissão paga pelo cliente à gestora, um porcentual fixo sobre o patrimônio gerido, é destinado ao assessor que indicou.

Na prática, isso significa que o assessor passa a receber, mensalmente, uma remuneração baseada no modelo “fee based” da Aurum sem deixar de ser remunerado pelo modelo transacional dos seus clientes que permanecem na Veedha. Na Aurum, são aceitos investidores com pelo menos R$ 5 milhões em patrimônio financeiro e, na Veedha, a partir de R$ 300 mil.

Esse incentivo aos assessores é estratégico, segundo Marcatti. Isso porque, nessa migração, os clientes transferem a gestão de patrimônios financeiros muito maiores daqueles até então assessorados na estrutura da Veedha, escritório ligado à XP. Isso porque, como clientes do multi family office, eles podem manter suas aplicações financeiras nas instituições das quais são clientes – sem migrar um centavo para sua conta na XP – e ainda assim receber a assessoria especializada dos gestores da Aurum sobre todo o montante.

Um exemplo disso, conta Harley, é um cliente recente que entrou na Veedha com duas dezenas de milhares de reais em patrimônio financeiro e, portanto, pelo atendimento online. O assessor da mesa digital indicou o “prospect” para a Aurum. Poucas reuniões depois, esse investidor migrou a gestão de R$ 20 milhões para o multi family office com a perspectiva de dobrar esse valor, com a desmobilização de outros R$ 20 milhões em 2025, hoje alocados em “real estate”.