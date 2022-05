Meta Asset/Póvoa: Pavor do mercado está no meio do caminho e atende pelo nome de estagflação

O mercado vive um momento esquizofrênico, avaliou nesta segunda-feira, 9, para clientes o gestor e sócio da Meta Asset Management, Alexandre Póvoa.





Segundo ele, se por um lado a divulgação de dados positivos de crescimento é boa para a Bolsa, por outro puxa ainda mais as cotações das commodities e a inflação e, por consequência, a necessidade de subir juros, o que é desfavorável para o mercado acionário.

“Do outro lado, dados de atividade ruins – teoricamente ruins para as ações -, derrubam os preços das commodities e a inflação, diminuindo a premência de aperto mais forte da política monetária, aumentando a demanda por ações”, escreveu o economista, concluindo que “o verdadeiro pavor do mercado está no meio do caminho e atende pelo nome de estagflação”.

Fato é que, no fim dia, influenciado pela queda das commodities provocada pela cautela em relação à China, conforme relata o ‘Cenário 2’ do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, publicado às 17h25 desta segunda-feira, o Ibovespa recuou 1,79%, aos 103.250,02 pontos.