Meta amplia lucro no 2º trimestre, surpreende mercado e ação avança 5% no after hours de NY

A Meta, controladora de Facebook e Instagram, teve lucro líquido de US$ 7,788 bilhões no segundo trimestre de 2023, ou de US$ 2,98 por ação diluída. O valor representa um crescimento de 16% em relação ganho de US$ 6,687 bilhões registrado no mesmo período de 2022 e superou expectativas de analistas consultados pela FactSet, que esperavam US$ 2,91 por ação.

Já a receita da Meta foi de US$ 32 bilhões nos três meses encerrados em junho, uma alta de 11% ante receita de US$ 28,8 bilhões no segundo trimestre de 2022.

A média de número de usuários ativos do Facebook subiu 5% em junho, a 2,06 bilhões. As impressões visualizações de anúncios subiram 34% no trimestre, na comparação anual, enquanto o preço médio por anúncio caiu 16%.

Após a divulgação, a ação da Meta subia 5,11% no after hours de Nova York, às 17h35 (de Brasília).

