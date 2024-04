Meta amplia lucro no 1º tri para US$ 12,369 bilhões, mas eleva previsão de gastos para o ano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/04/2024 - 17:37 Para compartilhar:

A Meta ampliou o lucro mais que o esperado no trimestre, mas revisou para cima sua projeção de gastos para 2024. A empresa informou nesta quarta-feira, 24, que teve lucro líquido de US$ 12,369 bilhões no primeiro trimestre de 2024 – ou de US$ 4,71 por ação, em termos ajustados.

O resultado ficou acima da projeção de analistas da FactSet, que previam lucro ajustado de US$ 4,32. Foi uma alta de mais de 110% em relação a igual período de 2023.

A receita da Meta foi de US$ 36,455 bilhões nos três primeiros meses deste ano, 27% maior na mesma base comparativa. Nesta caso, a projeção do mercado era de US$ 36,14 bilhões.

Para o segundo trimestre, a Meta espera que a receita fique entre US$ 36,5 bilhões e US$ 39 bilhões. Entretanto, a empresa elevou o guidance de gastos para o ano completo de 2024 para entre US$ 96 bilhões e US$ 99, dos US$ 94 bilhões a US$ 99 bilhões previamente informados.

O CEO Mark Zuckerberg classificou que foi um bom começo de ano. “Estamos vendo um crescimento saudável em nossos aplicativos e continuamos fazendo progresso constante na construção do metaverso também”, disse ele, no comunicado a investidores, destacando os avanços na frente da inteligência artificial (IA).

Após a publicação, a ação da Meta despencava 12% no after hours em Nova York, às 17h25 (de Brasília).