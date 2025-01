Meta acabará com programas de diversidade e inclusão, diz mídia

WASHINGTON, 11 JAN (ANSA) – Após anunciar o encerramento do seu programa de verificação de fatos, a Meta também colocou um ponto final em seus programas de diversidade e inclusão.

De acordo com um memorando interno, citado pela imprensa americana, a companhia reconheceu que o “cenário legal e político para os esforços de diversidade, equidade e inclusão nos Estados Unidos está mudando”.

A nota, assinada por Janelle Gale, vice-presidente de recursos humanos da Meta, complementa que alguns programas, como o chamado “Diverse Slate Approach”, não são mais “atuais”.

A diretora de diversidade da empresa, Maxine Williams, mudará de função dentro da Meta em razão das novas diretrizes.

A falta de diversidade racial e de gênero no Vale do Silício tem sido um tópico de discussão há muito tempo. Um estudo apontou que a Meta dobrou o número de funcionários negros e hispânicos nos EUA por meio de programas de diversidade.

A companhia de Mark Zuckerberg, no entanto, é apenas a mais recente de uma série de empresas que eliminaram suas políticas de proteção às minorias, depois do McDonald’s, do Walmart, da Ford e da Lowe’s.

A decisão chegou pouco tempo depois de a Meta ter decidido reduzir significativamente as suas políticas de moderação de conteúdo, incluindo o fim do seu programa de verificação de fatos, o chamado fact-checking.

A imprensa americana declara que a medida pode estar associada à nova administração do republicano Donald Trump.

