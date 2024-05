Met Gala: os looks das famosas mais comentados nas redes sociais

Beatriz Mizunoi Beatriz Mizuno - https://istoe.com.br/autor/beatriz-mizuno/ 07/05/2024 - 14:27 Para compartilhar:

Nesta segunda-feira, 6, o Museu Metropolitano de Arte (Met) foi palco do Met Gala, evento filantrópico anual que reúne grandes nomes da moda, sociedade e cultura popular.

Sob o tema “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion” (“Belas Adormecidas: Redespertando a Moda”, em tradução livre), o baile beneficente comandado por Anna Wintour, editora-chefe da “Vogue”, deu o que falar nas redes sociais. Como já é de praxe, internautas opinaram sobre o visual das famosas e elegeram seus looks favoritos do tema “Jardim do Tempo”.

Os destaques foram para a atriz Zendaya, que apresentou dois looks diferentes no tapete vermelho. O primeiro, da grife Maison Margiela, e o segundo, Givenchy. Além dela, a cantora Tyla também chamou atenção com um vestido Balmain feito de areia e esculpido em seu próprio corpo.

A seguir, confira os looks mais comentados das famosas:

Zendaya veste Maison Margiela (REUTERS/Andrew Kelly) Serena Williams veste Balenciaga (REUTERS/Andrew Kelly) Mindy Kaling veste Gaurav Gupta (REUTERS/Andrew Kelly Sydney Sweeney veste Miu Miu (REUTERS/Andrew Kelly) Gigi Hadid veste Thom Browne (REUTERS/Andrew Kelly) Lana del Rey veste Alexander McQueen (REUTERS/Andrew Kelly) Nicole Kidman veste Balenciaga (REUTERS/Andrew Kelly) Zendaya veste Givenchy (REUTERS/Andrew Kelly) Kylie Jenner veste Oscar de la Renta (REUTERS/Andrew Kelly) Dove Cameron veste Diesel (REUTERS/Andrew Kelly) Tyla veste Balmain (REUTERS/Andrew Kelly) Tyla veste Balmain (REUTERS/Andrew Kelly) Bruna Marquezine, Tory Burch e Uma Thurman vestem Tory Burch (REUTERS/Andrew Kelly) Mona Patel veste Iris van Herpen (REUTERS/Andrew Kelly) Taylor Russell veste Loewe (REUTERS/Andrew Kelly) Previous Next