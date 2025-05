Met Gala 2025: veja os looks mais incríveis que passaram pelo tapete vermelho

Famosos participam, nesta segunda-feira, dia 5, do aguardado e celebrado Met Gala 2025. O evento deste ano tem como tema “tailored for you” (feito sob medida para você, em tradução livre) e celebra a nova exposição do Costume Institute, cujo tema é “Superfine: Tailoring Black Style” (Superfino: alfaiataria do estilo negro, em tradução livre).