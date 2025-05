Met Gala 2025 é marcado por protestos e anúncio de gravidez

NOVA YORK, 6 MAI (ANSA) – A edição 2025 do Met Gala, no Museu Metropolitano de Arte em Nova York, na última segunda-feira (5), foi marcada por algumas surpresas que incluem protestos, críticas e até anúncio de gravidez por parte da cantora Rihanna.

A editora-chefe da Vogue americana e madrinha da festa anual do Costume Institute, Anna Wintour, partiu do tema do evento deste ano – a celebração da alfaiataria e do estilo negro – para criticar o atual mandatário dos Estados Unidos, Donald Trump.

“Neste momento político, a mostra Black Dandy é um modo de apoiar a comunidade negra”, disse a jornalista.

Segundo representantes do evento, “a partir de valores como diversidade, equidade e inclusão, que Trump retirou desde seu primeiro dia de governo, a mostra e a festa de gala são um desafio às políticas da Casa Branca”.

“O Black Dandy é a nossa classe trabalhadora”, disse o designer de moda masculina da Louis Vuitton, Pharrell Williams, um dos “padrinhos” da noite.

“Você trabalha durante a semana, mas no domingo você sabe como se vestir”, acrescentou Williams.

Paralelo a vips que circulavam pela festa, como as cantoras Diana Ross e Madonna, a ex-vice presidente dos EUA Kamala Harris e o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, um pequeno grupo pró-Gaza fez um protesto em frente ao Met. Alguns manifestantes se vestiram de gala, seguindo o tema do evento.

Já a cantora Rihanna, uma das celebridades do Met Gala, aproveitou-se do embalo da festa e anunciou a gravidez de seu terceiro com o rapper A$AP Rocky, um dos “padrinhos” do evento.

A artista foi fotografada com um vestido Miu Miu bem justo que evidenciava sua barriga.

O Met Gala atrai personalidades da moda, da música, do cinema e do esporte de todo o mundo que se reúnem anualmente para arrecadar fundos para o Costume Institute do Museu Metropolitano de Arte em Nova York. (ANSA).