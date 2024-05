Met Gala 2024: Bruna Marquezine brilha no evento de moda em Nova Iorque

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/05/2024 - 20:50 Para compartilhar:

A atriz Bruna Marquezine, 28 anos, brilhou no tapete vermelho do Met Gala 2024, na noite desta segunda-feira, 6, no Museu Metropolitano de Arte de Nova Iorque, nos Estados Unidos.

O evento beneficente, promovido anualmente pelo Museu, arrecada fundos para o The Costume Institute e marca a abertura da maior exposição do instituto no ano. O Met Gala é um dos eventos de moda mais aguardados pelas celebridades e reúne alguns dos maiores nomes de diversas indústrias, como música e cinema.

Neste ano, o código de vestimenta oficial é “O Jardim do Tempo”, título de um conto de 1962, do autor britânico JG Ballard. Já o tema do Met Gala em si é a nova exposição do Costume Institute, “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion” (“Belas Adormecidas: O Despertar da Moda”, em português) que será exibida no Metropolitan Museum of Art de 10 de maio a 2 de setembro.

Para a ocasião, a brasileira usou um vestido branco de alças, deixando os braços à mostra, e saia volumosa.

Bruna Marquezine posou ao lado de Uma Thurman e Tory Burch.

Ao atravessar o tapete da festa de gala, Bruna entrou para o hall de brasileiras que já brilharam no evento, como Anitta e Gisele Bündchen.

No Brasil, os fãs comemoraram a participação da atriz.

MEU DEUS ELA POSANDO PRA FOTOSSSS AAAAAA #MetGala pic.twitter.com/biG06jUtmk — bruna kord (@iPhonedabrubs) May 6, 2024

não vou parar de comentar sobre isso tão cedo #MetGala pic.twitter.com/QNx6VVn32T — STEAL THE LOOK (@stealthelook) May 6, 2024

🎥 | Bruna Marquezine em novo registro feito pela Vogue Magazine no #MetGala. 📲 voguemagazine via Instagram. pic.twitter.com/TYrT77Mxm2 — Marquezine Comunicações (@marquezinecom) May 6, 2024

🎥 | Bruna Marquezine em sua primeira aparição no #MetGala. pic.twitter.com/TDMYVormPb — Marquezine Comunicações (@marquezinecom) May 6, 2024