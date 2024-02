Mestre-sala e porta-bandeira do Salgueiro revelam como cuidam do corpo para o carnaval do Rio

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/02/2024 - 21:41 Para compartilhar:

Prestes a comemorar três décadas de parceria, o casal de mestre-sala e porta-bandeira do Salgueiro, Marcella Alves e Sidclei Santos, já está com tudo pronto pára entrar na passarelça do samba e brilhar no carnaval do Rio de Janeiro. Mas, para tanto, foi preciso muita dedicação e acompanhamento profissional.

Isso porque, além das rotinas de treinos de agilidade, potência e coordenação motora, o casal também intensificou os cuidados com a alimentação, seguindo à risca todo o protocolo criado pelo médico endocrinologista *Dr. Henrique Passos. especialista em emagrecimento.

“De março até agosto, mais ou menos, eles relaxam um pouco mantendo uma alimentação equilibrada, com um treino mais leve. E a partir de setembro, já iniciamos o ‘projeto carnaval’, em que, a partir dos resultados dos exames, a gente cria um plano alimentar mais adequado à rotina deles, com suplementação de aminoácidos, vitaminas e pré-treino. Além de aumentar a rotina de treino para eles atingirem melhores resultados e melhor performance”, explicou o médico, brincando sobre esse ser um dos segredos de tanta nota 10 acumulada pelo casal nas apurações dos desfiles da Salgueiro.

De acordo com o profissional, a porta-bandeira Marcella Alves, que hoje pesa 57kg bem distribuídos em 1,65m de altura, costuma ser bastante disciplinada mesmo quando não está no período mais intenso do “projeto carnaval”. Já Sidclei Santos costuma relaxar bem mais.

“Depois da pandemia, comecei a me cuidar mais, porque, nos anos anteriores, eu chegava para esse período de preparo mais intenso, muito acima do peso. Durante o período de isolamento social, comecei a me alimentar muito mal e a ter uma rotina de vida completamente diferente da que sempre tive. E cheguei a pesar 20kg a mais”, confesseou ele.

“Foi quando comecei a ter a noção de que o meu corpo é o meu instrumento de trabalho e por isso eu tinha que cuidar dele. E cuidar da minha saúde como um todo, porque isso é muito importante. E o Dr. Henrique, foi primordial nesse processo”, disse.

Rotina de Treinos

O processo para perder todo esse peso durou cerca de seis meses de cuidados bem regrados. A rotina de Sdiclei, hoje, nessa reta final para o carnaval, de acordo com ele, é bem próxima da de um atleta, com treinos todos os dias, sendo segunda, quarta e sexta treinos na praia voltados especificamente para a dança como mestre-sala.

Já terça, quinta e sábado são dias de musculação. A alimentação segue bem regrada, sem doces, cerveja, feijoada e outras comidas que ele confessa admite que adora. Cuidados muito parecidos com os de Marcelle, que além de porta-bandeira é também professora de Educação Física e fisiologista do Exercício.

A porta-bandeira faz de segunda a sábado exercícios físicos, alternando treino de força, resistência e especificidade.

“Faço também treino técnico/coreográfico, que é onde executamos exatamente o que vamos apresentar no desfile. Somando tudo, dá mais ou menos umas 6 horas de atividade diária. As únicas restrições alimentares que tenho nesse período são fritura, açúcar e álcool. O Dr. Henrique, junto com a nutricionista, não se preocupam tanto com a quantidade do que eu vou comer, mas sim com a qualidade”, explicou.

*Dr. Henrique Passos é formado em medicina pela Universidade Estácio de Sá, e em Farmácia pela Unigranrio, com pós-graduação em Endocrinologia Ipemed. CRM/RJ: 520106673-0

