‘Mestre dos Cachos’ viraliza com projetos sociais de ‘empoderamento’ da mulher negra de comunidades do Rio

Conhecido como ‘Mestre dos Cachos’, o cabeleireiro Hemerson Santos começou seu negócio com apenas R$ 50,00, motivado pelos preconceitos que sofria por conta de sua cor de pele e seu cabelo crespo.

Com quase três milhões de seguidores no Instagram e 35 milhões no Tiktok, ele se dedica a fazer trabalhos sociais nas comunidades do Rio de Janeiro, impulsionando o empoderamento da mulher negra.

Para Hemerson, a vida de uma criança pode ser facilmente transformada com um simples gesto que, para a maioria das pessoas, pode parecer corriqueiro, como por exemplo, um corte de cabelo e uma repaginada no visual.

O cabeleireiro se comoveu com histórias de meninas de comunidades que sofriam bullying na escola. Algumas passaram pela sua ‘cadeira da transformação’ e um vídeo com os relatos das crianças já soma mais de 13,5 milhões de reproduções e quase dois milhões de curtidas somente no Instagram.

São histórias que acionam diversos gatilhos de sua infância. Nascido e criado em Nilópolis, na Baixada Fluminense, Hemerson também chegou a sofrer muitos preconceitos por conta de sua cor e também do seu cabelo “muito crespo”.

“Minha relação com o meu cabelo era muito difícil e demorou para eu assumir os meus cachos. Sofria muito com as ‘piadas’ e por conta disso, a minha mãe alisava o meu cabelo”, lembra ele, que hoje busca ajudar meninas e mulheres a superarem traumas como esses e a entenderem o valor de seus cachos.

Assim, seu trabalho busca encorajá-las a se empoderarem e assumiram seus cachos. Mostrar o seu exemplo foi a forma que ele encontrou para inspirar outras pessoas, reafirmando que seus cabelos representam suas coroas.

