Mestre da arquitetura moderna

Dezessete obras do arquiteto Le Corbusier, tidas pela Unesco como patrimônios mundiais, são tema de uma exposição no Museu da Casa Brasileira, em São Paulo. Considerado o pai da arquitetura moderna, o suíço será homenageado com maquetes, visitas virtuais em 3D e imagens retratadas em grandes painéis. “Ele foi um grande influenciador na formação da geração modernista de urbanistas e arquitetos brasileiros”, diz Giancarlo Latorraca, diretor técnico do museu. A mostra fica em cartaz até 25/9 e tem entrada gratuita.