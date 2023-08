Messina Denaro melhora, mas segue internado em UTI

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 25/08/2023 - 15:01 Compartilhe

L’AQUILA, 25 AGO (ANSA) – O líder da Cosa Nostra Matteo Messina Denaro teve uma melhora em seu estado de saúde, mas segue internado na UTI de um hospital de L’Aquila, centro da Itália.

O poderoso chefe mafioso de 61 anos foi submetido a uma cirurgia de desobstrução intestinal no último dia 8 de agosto, no âmbito de um tratamento contra um tumor no cólon em estágio avançado.

Segundo fontes médicas, o estado de saúde de Messina Denaro ainda não é compatível com o retorno à penitenciária de segurança máxima de L’Aquila, onde cumpre pena de prisão perpétua desde janeiro, quando foi capturado após quase 30 anos foragido.

No entanto, existe a expectativa de que ele seja transferido nos próximos dias para uma ala do hospital dedicada a detentos.

O líder da Cosa Nostra cumpre sua pena no regime conhecido como “41 bis”, que prevê isolamento total e ininterrupto.

Após a internação, os advogados de Messina Denaro anunciaram que pediriam a libertação do mafioso em função do agravamento de seu estado de saúde.

Ele estava foragido desde 1993 e era tido como o “chefe dos chefes” da máfia siciliana, mas foi capturado em janeiro passado, em um hospital privado de Palermo onde faria quimioterapia.

Messina Denaro era o criminoso mais procurado da Itália e vivia em um covil na pequena cidade de Campobello di Mazara, na Sicília. (ANSA).

