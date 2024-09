Messi volta a campo neste sábado após perder rodada das Eliminatórias por lesão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/09/2024 - 20:37 Para compartilhar:

“Ele está de volta”, anunciou o Inter Miami com uma foto de Messi em suas redes sociais nesta sexta-feira. A revelação oficializa o retorno do astro argentino após dois meses longe dos gramados cuidando de uma lesão no tornozelo que o tirou da rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

Messi se contundiu na decisão da Copa América, diante da Colômbia, quando deixou o campo chorando e não pôde disputar a prorrogação. Mesmo machucado e temendo prejudicar seu país na decisão, o camisa 10 acabou em festa com o triunfo por 1 a 0.

O retorno do camisa 10 ocorre diante do Philadelphia Union pela Major League Soccer (MSL) em Miami, onde o clube espera lotar o estádio e usa justamente a imagem de seu astro para contar com bom público e se manter isolado na liderança.

Messi já vinha treinando com os companheiros e o técnico Tata Martino confirmou, na coletiva sobre o jogo, que o astro estava liberado para atuar. “Ele treinou na quinta-feira e está nos planos para a partida. Vamos pensar em uma estratégia para ele, mas está disponível”, admitiu o treinador. “Ele está bem.”

Mesmo sem Messi, a seleção da Argentina se manteve no topo das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, agora com 18 pontos, após ganhar bem do Chile, por 3 a 0, mas permitir a vingança aos colombianos, que fizeram 2 a 1 em seus domínios e aparecem logo a seguir com 16.