Messi veste camisa da seleção argentina feminina antes do Mundial

O campeão mundial na Copa do Catar-2022 Lionel Messi vestiu a camisa argentina da seleção feminina antes do Mundial que será disputado na Austrália e na Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto.

A iniciativa faz parte de uma campanha comercial da Adidas, marca esportiva que veste as seleções argentinas e o próprio Messi, que aparece no vídeo promocional, além do ex-jogador David Beckham, dono do Inter Miami, clube ao qual o argentino chega nesta semana.

A camisa alternativa que a seleção feminina usará é inspirada nas paisagens da Argentina: com fundo azul escuro, listras azuis claras e detalhes em laranja.

Além de fazer parte de uma campanha comercial, a aparição do capitão da ‘Albiceleste’ masculina com essa camisa foi vista como um sinal de apoio ao time que disputará o Mundial na Oceania.

“O cara é o campeão mundial indiscutível, mas ele vai e veste a camisa da seleção feminina de futebol. O que quase ninguém está fazendo. O quanto isso é forte e o amor que esse homem desperta em mim não tem nome. Obrigado Leo Messi, vamos Seleção Feminina de Futebol”, publicou no Twitter Ana Correa, feminista e autora do livro “Somos Belén”, escrito do contexto da luta pela legalização do aborto na Argentina, lei aprovada em 2020.

A seleção feminina, comandada por Germán Portanova, viaja para disputar o torneio com a esperança de vencer pelo menos um jogo e se classificar para as oitavas de final, fase que não conseguiu alcançar nas três participações anteriores em Copas do Mundo, nas quais acumulou sete derrotas e dois empates.

“O capitão Leo Messi está presente. E você? Pronta e pronto para acompanhar a seleção argentina feminina na Copa do Mundo?”, perguntou a jornalista Angela Lerena, que fará a cobertura do torneio para a televisão pública argentina.

A ‘Albiceleste’ está no Grupo G com Itália, África do Sul e Suécia.

