Messi treina com Inter Miami pela primeira vez desde sua apresentação

O craque argentino Lionel Messi treinou nesta terça-feira (18) com o Inter Miami pela primeira vez desde a sua apresentação oficial, no último domingo.

Messi se prepara com seus novos companheiros para enfrentar na sexta-feira o Cruz Azul do México, na primeira rodada da Leagues Cup, jogo que marcará sua estreia pela equipe americana.

Os jogadores do Inter Miami foram a campo no centro de treinamento em Fort Lauderdale às 08h50 (horário local, 09h50 de Brasília).

A imprensa pôde acompanhar apenas 15 minutos da atividade comandada pelo técnico argentino Gerardo ‘Tata’ Martino.

Além de Messi, o volante espanhol Sergio Busquets, outra contratação de peso do clube, também participou dos treinos da equipe pela primeira vez nesta terça-feira.

“O que vimos com Lionel, Busquets e outros é que são feras competitivas. Estão aqui para vencer”, disse em um encontro com a imprensa o ex-jogador inglês David Beckham, coproprietário do Inter Miami.

Além das chegadas de Messi e Busquets, o clube anunciou nesta terça-feira a contratação de outro ex-jogador do Barcelona, o lateral-esquerdo espanhol Jordi Alba.

Com os reforços, o Inter Miami, que é o último colocado da Major League Soccer (MLS), espera iniciar uma arrancada para brigar por uma vaga nos playoffs.

