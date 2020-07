Messi teria paralisado negociações por renovação, diz rádio

ROMA, 03 JUL (ANSA) – O craque Lionel Messi pode colocar um ponto final em sua relação com o Barcelona. Segundo a rádio “Cadena SER”, o argentino teria paralisado as negociações para renovar seu contrato e estaria pensando em deixar a equipe catalã no final do vínculo, que termina em junho de 2021.

De acordo com o veículo espanhol, Messi afirmou que não deseja ser um problema para o Barça. Além disso, a crise que o time está enfrentando nos bastidores seria um outro motivo para o craque querer sair do Barcelona. Além disso, a relação entre Messi e a atual diretoria do time não é amigável. No entanto, as eleições do clube serão realizadas em junho do ano que vem, mês em que acaba o contrato do astro argentino.

O jornal “Mundo Deportivo”, por sua vez, informou que as negociações da renovação não foram paralisadas.

Em 16 temporadas, Messi disputou mais de 720 jogos e marcou 630 gols. Na atual edição do Campeonato Espanhol, o argentino é o artilheiro com 22 tentos e é o líder de assistência da liga, com 17 passes.

Na tabela, o Barcelona é o segundo colocado com 70 pontos, quatro atrás do líder Real Madrid.(ANSA)

