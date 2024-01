Messi surpreende Haaland e vence Fifa The Best; Ederson é eleito melhor goleiro

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/01/2024 - 23:11 Para compartilhar:

O astro Lionel Messi conquistou seu terceiro prêmio Fifa The Best como melhor jogador do ano de 2023, depois de ter vencido em 2019 e 2022 enquanto a espanhola Aitana Bonmatí ficou com o prêmio feminino.

O craque argentino superou o norueguês do Manchester City Erling Haaland, que parecia ser o favorito nas apostas após os cinco títulos conquistados com seu time em 2023, e o atacante francês Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain.

O jogador do Inter Miami, que não estava presente na cerimônia, e Aitana Bonmatí confirmam com este prêmio a Bola de Ouro conquistada por ambos em 2023, após terem vencido as Copas do Mundo masculina e feminina com suas seleções.

O argentino, tem agora em seu currículo oito Bolas de Ouro e três prêmios The Best, sendo que este último foi conquistado apesar de a Copa do Mundo do Catar, vencida pela Argentina em 2022, não ter sido contabilizada nesta edição de 2023.

O júri composto por capitães e técnicos das seleções masculinas e femininas, além de jornalistas e torcedores de todo o mundo, confirmou a premiação da última Bola de Ouro.

Messi e Haaland ficaram empatados em pontos na votação, mas a balança pendeu a favor do argentino, tendo sido eleito como primeira opção por mais capitães de seleções, segundo as regras da Fifa.

– Haaland sem troféu –

O astro da cidade de Rosário, de 36 anos, superou o jovem norueguês Haaland, que parecia destinado a conquistar seu primeiro grande reconhecimento individual.

Depois de uma temporada no PSG em que Messi só conseguiu vencer o campeonato francês, sendo eliminado nas oitavas de final da Liga dos Campeões, o astro argentino conquistou um novo título na carreira em seu novo clube, o Inter Miami, a norte-americana Leagues Cup.

Já no feminino não houve surpresa: Aitana Bonmatí já havia sido eleita a melhor jogadora da Copa do Mundo Feminina e venceu a Bola de Ouro.

Aitana superou a compatriota Jennifer Hermoso, que marcou três gols e deu duas assistências na conquista da Espanha da Copa do Mundo Feminina para ser finalista da premiação, e a colombiana Linda Caicedo, estrela de sua seleção, que chegou às quartas de final do torneio.

“Quando 2023 terminou, há duas semanas, senti um pouco de saudade. Foi um ano excepcional e único que lembrarei para o resto da minha vida. Começar 2024 assim é um motivo de orgulho e devo isso às equipes às quais pertenci, o Barcelona e a seleção espanhola”, disse a jogadora.

– Ederson, o melhor goleiro –

Os vencedores do prêmio de melhor goleiro foram o brasileiro do Manchester City, Ederson, e a goleira da seleção inglesa, Mary Earps, no feminino.

Pep Guardiola, vencedor de cinco títulos na categoria masculina pelo City, e a holandesa Sarina Wiegman, finalista da Copa do Mundo pela seleção inglesa, foram eleitos melhores técnicos.

A seleção brasileira recebeu o prêmio Fifa Fair Play pelo seu gesto contra o racismo, com o troféu sendo entregue ao ex-lateral-direito Cafu.

“Não há lugar para injustiça no mundo e o futebol pode nos levar à igualdade na sociedade. O futebol é uma das melhores ferramentas do mundo para a inclusão social. Vamos usar esta ferramenta para educar as pessoas para viverem num mundo de igualdade”, declarou Cafu, acompanhado por outros ex-jogadores brasileiros como Roberto Carlos e Ronaldo ‘Fenômeno’.





Em um amistoso contra a seleção de Guiné, em junho de 2023, a seleção brasileira trocou a tradicional camisa amarela pela preta em solidariedade ao atacante Vinícius Junior, que foi vítima de insultos racistas em jogos do Real Madrid.

O prêmio Puskas de gol mais bonito foi para Guilherme Madruga, jogador do Botafogo-SP, por um golaço de bicicleta de fora da área.

“É um dia único para mim e com certeza vai ficar marcado na minha história e também na memória de todos que me acompanham desde o começo da minha trajetória”, declarou o jogador.

A brasileira Marta foi homenageada na cerimônia da Fifa. A partir de agora ela vai dar nome a um novo prêmio, que será entregue à autora do gol mais bonito do mundo no futebol feminino.

Por fim, o Prêmio Torcedor Fifa de 2023 foi para um argentino, fanático pelo Colon de Santa Fe, que foi flagrado em uma partida dando mamadeira para seu bebê.

Durante a cerimônia houve uma homenagem aos lendários Mario Jorge Lobo Zagallo, Franz Beckenbauer e Bobby Charlton, que faleceram recentemente.

