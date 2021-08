Messi, Sergio Ramos e novos contratados do PSG são apresentados no Parc des Princes

Com direito a estádio lotado e queima de fogos, o Parc des Princes foi palco neste sábado da apresentação das novas estrelas do Paris Saint-Germain, entre eles o argentino Lionel Messi, antes da partida com Strasbourg, pela segunda rodada do Campeonato Francês.

O lateral marroquino Achraf Hakimi, o meia holandês Georginio Wijnaldum, o goleiro italiano Gianluigi Donnarumma, o zagueiro espanhol Sergio Ramos e, por fim, o atacante argentino Lionel Messi foram recebidos numa festa para os torcedores do clube parisiense.

Cada novo jogador falou aos torcedores de um pequeno palco montado no meio do campo.

Faixas com as frases “Bienvenido Ramos”, “Welkom Wijnaldum”, “Benvenuto Donnarumma” e “Bienvenido Messi” estavam expostas nas arquibancadas do estádio, lotado pela primeira vez após cerca de 17 meses.

“Paris é mágica”, disse Sergio Ramos, para alegria dos torcedores, pouco antes de Messi fazer a sua entrada triunfal, como um rei, perante um grande número de fotógrafos.

Fogos de artifício foram acionados para encerrar a breve cerimônia organizada antes do início da partida da segunda rodada do Francês.

