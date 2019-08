Messi se recupera bem de lesão, diz Valverde

O astro argentino do Barcelona, Lionel Messi, machucado na panturrilha, passa por um bom processo de recuperação, declarou nesta quinta-feira seu treinador Ernesto Valverde, que se mostrou relutante em assumir riscos ao escalar o craque na sexta-feira em San Mamés para o início do campeonato espanhol.

“Vamos esperar um pouco, ele segue um processo de recuperação bastante bom e vamos esperar para ver”, declarou Valverde em coletiva de imprensa na véspera desse jogo que será disputado fora de casa (às 16h00, pelo horário de Brasília).

“Não vamos arriscar com nenhum jogador, menos ainda com Leo”, indicou o técnico.

“Ele ainda não treinou com a equipe, não jogou com a equipe, não é a mesma coisa treinar e muito menos seguir uma recuperação individual que participar de uma partida”, indicou Valverde, que na sexta-feira enfrenta seu ex-time.

Estas declarações foram feitas pouco depois da divulgação nesta quinta-feira na conta de Instagram do site ‘Otro’ de um vídeo mostrando o argentino em um treino, dando vários passes e chutes sem dores aparentes. Mas, nesta quinta ele não participou do treino com o grupo.

Messi se machucou na panturrilha direita no dia 5 de agosto em seu primeiro treino após suas férias, um contratempo que fez com que o jogador perdesse a turnê de pré-temporada do Barça nos Estados Unidos.

Embora a princípio o argentino perca o ‘clássico’ em Bilbao, ele poderá voltar no dia 25 de agosto em casa diante do Betis na segunda rodada do campeonato espanhol.

jed/bde/iga/aam