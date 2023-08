Messi se diz ‘muito feliz’ antes de primeira final pelo Inter Miami

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/08/2023 - 18:41 Compartilhe

Lionel Messi está “muito feliz” na Flórida. O astro argentino comemorou, nesta quinta-feira (17), a recepção que teve no Inter Miami e o fato de já estar em uma final com seu novo clube, no sábado, contra o Nashville SC, pela Copa das Ligas.

Em sua primeira entrevista coletiva como jogador do Inter, Messi se mostrou muito grato por tudo o que viveu desde que chegou aos Estados Unidos, há pouco mais de um mês.

“Eu vim aqui para jogar, continuar aproveitando o futebol, a vida, e escolhi este lugar por isso”, disse o argentino em uma sala abarrotada de jornalistas.

“Estou muito feliz com a decisão que tomei e não só na parte esportiva, por como estamos, mas também pela minha família, por como vivemos o dia a dia, a cidade, esta nova experiência”.

Uma situação que ele comparou com sua experiência anterior, no Paris Saint-Germain, onde chegou depois de passar a maior parte da vida no Barcelona.

“Minha ida para Paris não era algo que eu desejava, não queria sair do Barcelona, e por assim dizer, foi de um dia para outro (…) Isso foi difícil, é o oposto do que estou vivendo aqui”, disse Messi.

Sobre o nível atingido pelo Inter Miami em apenas quatro jogos, o craque argentino não se mostrou surpreso.

“Estávamos preparados para tentar competir” na Copa das Ligas, declarou.

Uma competição que, segundo ele, “era uma linda oportunidade para começar a mudar” os resultados da equipe e traçar objetivos difíceis.

Ganhar a Copa das Ligas “seria incrível para mim, para todos os torcedores e para o clube, que quer continuar crescendo”, concluiu Messi.

