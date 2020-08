Messi se despede de Iker Casillas e diz que ex-goleiro era espetacular Argentino enfrentou Casillas até 2015, quando o espanhol foi defender a camisa do Porto. Craque diz que rivalidade entre os dois era boa para cada um superar seus limites

Lionel Messi procurou se despedir do recém-aposentado Iker Casillas através do jornal “As”. O craque argentino elogiou o ex-goleiro espanhol por tudo o que conquistou nos clubes em que passou, mas também na seleção nacional. Aos 39 anos, o veterano deve seguir no meio do futebol, mas em funções administrativas.

– Iker se aposenta, mas já faz parte da história do futebol há muito tempo, não apenas por ser referência na Liga, mas também porque conseguiu ganhar tudo em nível internacional. Foi um goleiro espetacular e foi duro tê-lo como oponente, mas olhando para trás, penso que foi uma rivalidade boa que nos fazia superar a nós mesmos quando nos enfrentávamos.

Casillas não estava aposentado, mas já tinha largado o futebol na última temporada após ter passado por uma cirurgia devido a um infarto sofrido em um treino quando agarrava no Porto. O ex-jogador conquistou 17 títulos no Real Madrid, três taças com o Porto e três com a seleção espanhola.

