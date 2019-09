Messi, Ronaldo e Van Dijk são os finalistas do prêmio FIFA ‘The Best’

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Virgil Van Dijk são os três finalista ao prêmio Fifa ‘The Best’, que será entregue ao melhor jogador do mundo em 23 de setembro em Milão, anunciou nesta segunda-feira a federação internacional.

O trio de finalistas é o mesmo que disputou o prêmio Uefa de jogador do ano, vencido por Van Dijk, zagueiro holandês do Liverpool, vencedor da última Liga dos Campeões.

Messi e Ronaldo, estrelas de Barcelona e Juventus, compartilharam a maioria dos prêmios individuais no mundo do futebol na última década.

O vencedor do prêmio ‘The Best’ será eleito por votação da qual participam os capitães e técnicos das seleções nacionais, além de torcedores e jornalistas.

A entrega do prêmio será em 23 de setembro em Milão.

No feminino, as finalistas ao prêmio de melhor jogadora do mundo são as americanas Megan Rapinoe e Alex Morgan, campeãs mundiais em junho com a seleção dos Estados Unidos, e a inglesa Lucy Bronze.

Os três técnicos nomeados na categoria masculina trabalham no futebol inglês: o alemão Jurgen Klopp (Liverpool), o argentino Mauricio Pochettino (Tottenham) e o espanhol Pep Guardiola (Manchester City).

Na categoria feminina, as três técnicas que disputam o prêmio são Jill Ellis, técnica dos Estados Unidos, Phil Neville, da Inglaterra, e Sarina Wiegman, da Holanda.

stt/dhe/pm/am