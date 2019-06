Messi ressalta necessidade de bater o Catar: ‘Seria loucura não se classificar’

Frustrado pelo empate contra o Paraguai por 1 a 1, na quarta-feira, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, Lionel Messi mostrou confiança na classificação da seleção da Argentina às quartas de final da Copa América. O craque do Barcelona prometeu que o país, considerado um dos favoritos ao título, conseguirá a vaga na terceira e última rodada do Grupo B. Para isso, tem de vencer o Catar, neste domingo, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

“Seria uma loucura a gente não se classificar. Nós vamos conseguir. Estamos passando por um momento complicado, mas estamos mentalizados em poder ganhar”, afirmou Messi, em uma concorrida entrevista coletiva na zona mista do estádio do Mineirão.

Após dois jogos, a Argentina tem só um ponto e está na lanterna da chave. Tem a mesma pontuação dos rivais deste domingo e um a menos que o Paraguai, que também no domingo enfrentará a líder e já classificada Colômbia, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

“Sabíamos que todos os jogos iam ser difíceis. Não há tempo para treinar ou arrumar a equipe. E não é fácil jogar a Copa América. Brasil empatou com a Venezuela. Hoje não se ganha mais com a camisa, cada vez está mais equilibrado O nível das equipes está muito igual e as partidas são cada vez mais parelhas”, analisou.

Messi lamentou muito a partida muito irregular da equipe em Belo Horizonte. “Estávamos bem até levar o gol, que saiu do nada. Depois disso, o time bagunçou. No segundo tempo, não havia outra opção que atacar. Conseguimos o empate, mas depois infelizmente baixamos a intensidade”, salientou.

“O vestiário está chateado pela situação atual, pois hoje (quarta-feira) era um jogo-chave para ganhar e ficar tranquilo. Mas estou convencido que podemos ganhar do Catar. Temos que pensar positivo e ter confiança. Temos que pensar que, se eles tivessem feito o gol de pênalti, estaríamos eliminados agora. Essas coisas acontecem por algum motivo e temos que nos agarrar a isso. Não conseguimos ganhar hoje, mas tentaremos fazer isso no domingo para classificar”, finalizou.