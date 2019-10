Messi recebe Chuteira de Ouro pela sexta vez na carreira

O argentino Lionel Messi recebeu nesta sua sexta Chuteira de Ouro de artilheiro da Europa pelos 36 gols marcados na última temporada, em evento de gala realizado nesta quarta-feira em Barcelona.

Messi venceu um troféu que disputou até os últimos jogos da temporada com o atacante francês do Paris Saint-Germain Kylian Mbappé, que anotou 33 gols e ficou em segundo lugar.

O craque argentino recebeu o troféu das mãos de seus dois filhos, Thiago e Mateo, presentes no evento ao lado da esposa do jogador, Antonella Rocuzzo, e vários companheiros do Barcelona.

Messi agradeceu e dedicou o prêmio “a minha família, a meus companheiros que estão aqui. Estão Luis (Suárez) e Jordi (Alba), que são dois grandes responsáveis por eu estar recebendo este prêmio”, declarou.

“Sempre digo que sem meus companheiros, sem minha equipe, não teria conquistado nem um (prêmio), isso pertence a todos, é um reconhecimento para todo o vestiário”, completou o capitão do Barça.

Messi já era o jogador com mais Chuteiras de Ouro da história, com duas a mais que seu eterno rival, o português Cristiano Ronaldo, que tem quatro.

É também o terceiro prêmio de artilheiro europeu seguido para o argentino, um feito nunca antes realizado desde a criação da premiação em 1967.

Messi é também o recordista de gols em um temporada graças aos 50 gols marcados na temporada 2011-2012.

