Messi quer ficar no Barça, mas família prefere ida para Paris Paris Saint-Germain realizou uma proposta ao atacante argentino, enquanto Barcelona estuda detalhes para formalizar a renovação contratual ao camisa 10

Lionel Messi quer permanecer no Barcelona, mas sua família tenta convencê-lo a jogar no Paris Saint-Germain, segundo o “Le Parisien”. O clube francês já fez uma proposta ao argentino, enquanto os culés estudam detalhes antes de formalizar a oferta ao camisa 10.

As informações indicam que o atacante deve sofrer uma redução salarial para ficar na Catalunha e que receberia menos do que se fosse jogador do PSG. Por outro lado, Jorge Messi, pai e agente do craque, e outros membros da família do atleta o estão pressionando pela mudança.

Enquanto o Barça passa por um período de dificuldade financeira e reformulação no elenco, Messi pode encontrar um projeto esportivo mais bem estruturado em Paris. E esta é uma das chaves para a renovação com o clube blaugrana ou não, mas o camisa 10 aguarda uma posição de Laporta.

​O jornal também confirma que o objetivo do argentino é permanecer na Europa até 2023 antes de se mudar para os Estados Unidos e atuar na Major League Soccer (MLS). O jogador deve receber um bom salário e ter uma boa qualidade de vida.

