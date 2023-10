Messi pode ser emprestado para a Arábia Saudita após eliminação na MLS; entenda o caso

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/10/2023 - 14:16 Compartilhe

Sem possibilidades de avançar aos playoffs da Major League Soccer (MLS), Lionel Messi ficará sem disputar uma partida oficial pelo Inter Miami de outubro até o início de 2024. Para evitar isso, o atacante pode se transferir, sem custos, para o futebol da Arábia Saudita, por meio de um empréstimo de meia temporada – período em que ficará sem calendário pelo Inter. Ele se sagrou campeão da Leagues Cup em sua primeira competição oficial pela franquia da Flórida.

De acordo com o regulamento da MLS, jogadores podem ser emprestados por um curto período de tempo no caso em que suas respectivas franquias não conseguem garantir a classificação para o mata-mata da competição. Nesse modelo, o fundo de investimentos público da Arábia Saudita (PIF) teria interesse em contar com o camisa 10 até fevereiro – quando se inicia a nova temporada do futebol dos EUA.

A informação é do canal Sky Sports. Antes de concretizar sua ida para Miami, Messi recebeu uma proposta formal do Al-Hilal, da Arábia Saudita, no valor de R$ 2,2 bilhões anuais. À época, ele priorizava permanecer no futebol europeu, mas optou por se transferir ao Inter Miami para ficar mais próximo de sua família.

Além da Arábia Saudita, outros clubes surgem como interessados em um possível empréstimo de Messi. Barcelona e Newell’s Old Boys gostariam de contar com os serviços do atacante por pouco mais de quatro meses. O clube catalão, inclusive, tentou uma engenharia financeira junto à LaLiga para contratar e inscrever o camisa 10, mas não conseguiu chegar aos valores necessários antes do Inter Miami, de David Beckham, contratá-lo.

“A saída de Messi do Barcelona não foi agradável, ele não conseguiu se despedir do clube que o acolheu quando criança e acredito que as circunstâncias não foram as que ele queria. Vamos conversar para que ele tenha a oportunidade de se despedir de sua torcida no Barcelona. O Inter Miami vai atuar lá ou teremos algum tipo de jogo”, afirmou Jorge Mas, um dos donos do Inter Miami, em entrevista recente à revista Club Del Deportista.

Esta não seria a primeira vez que um jogador badalado da MLS se transfere para outro clube por um curto empréstimo. À época no Los Angeles Galaxy, Beckham se utilizou do mecanismo dos EUA para, em 2009 e 2010, defender o Milan por empréstimo.

O Inter Miami está na 14ª posição, com dois jogos a disputar. A eliminação matemática aconteceu na última partida, contra o Cincinnati. Messi, que se recupera de lesão e ficou fora dos últimos jogos da franquia, atua pela última vez neste ano contra o Charlotte FC. Depois disso, caso não seja emprestado, retornará apenas em fevereiro para defender o Inter Miami.

