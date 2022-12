Messi pode estampar nota de mil pesos em homenagem pelo título da Argentina

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/12/2022 - 10:12 Compartilhe

Messi teve uma atuação de gala na Copa do Mundo do Catar e levou a Argentina ao tricampeonato mundial, conquistando também o último título que faltava em sua carreira. Com isso, o craque pode acabar tendo o seu rosto estampado na nota de mil pesos argentinos. O valor é equivalente a cerca de R$ 30.





Segundo o jornal argentino El Financiero, funcionários do Banco Central da Argentina estão buscando opções para homenagear a seleção alviceleste pelas três conquistas mais recentes do combinado de Lionel Scaloni: da Copa América (2021), Finalíssima contra a Itália (2022) e o Mundial do Catar (2022).

A ideia de estampar o rosto de Messi na parte frontal da cédula é a preferida entre os funcionários. Um dos motivos pela escolha dos mil pesos é a importância de que a nota comece com o número “10”, camisa usada por Lionel na seleção.

Foi sugerido ainda que seja escrito “La Scaloneta” no verso, em alusão ao apelido que a seleção de Lionel Scaloni recebeu. Antes da estreia na Copa do Mundo do Catar, a Argentina ficou 36 jogos sem perder. A campanha do título no Oriente Médio começou com uma derrota por 2 a 1 para a Arábia Saudita, terminando com uma vitória nos pênaltis sobre a França depois de um empate eletrizante por 3 a 3.





Ainda de acordo com a publicação, diretores mais entusiasmados do Banco Central, como Lisandro Cleri, torcedor do Boca Juniors, e Eduardo Hecker, do Independiente, concordam que uma cédula com esse desenho despertaria o espírito colecionador dos argentinos. A Argentina passa por uma grande crise financeira, com uma inflação próxima de 100%. O dólar é a moeda forte dentro do país entre os mais endinheirados.

O Banco Central da Argentina emitiu moedas comemorativas quando o país conquistou sua primeira Copa do Mundo em 1978, bem como durante as comemorações do Bicentenário e do 50º aniversário da morte de Eva Perón.

